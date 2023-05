SENIGALLIA Rubato il cassetto con il fondo cassa al bar del Circolo Acli nella notte tra martedì e mercoledì mentre Anna Maria Bernardini, che lo gestisce, era all’interno. L’ultimo episodio di un raid che ha interessato in due notti almeno sette attività tra Senigallia e Montemarciano.



Il racconto

«Ero dentro l’ufficio adiacente al bar con la porta aperta – racconta Anna Maria Bernardini, gestore e consigliere comunale di Forza Italia – era mezzanotte e mezza e stavo aspettando mia figlia per tornare a casa. Ho avvertito il rumore delle monete ma sapevo di essere sola, così ho chiesto se ci fosse qualcuno. Nessuno ha risposto e allora mi sono alzata per andare a vedere ma ho fatto in tempo a vedere la porta che si chiudeva. Non l’ho riaperta per guardare, ho avuto paura e mi sono chiusa a chiave dentro». In realtà la porta principale che dà su via Cavallotti, a pochi metri dalla centralissima piazza Garibaldi, era già chiusa a chiave e chi è entrato deve averne avuta una copia. I carabinieri, subito intervenuti, non hanno trovato segni di effrazione. «Da tantissimi anni, pur con il passaggio delle varie gestioni, la chiave è sempre stata la stessa – ricorda la Bernardini –, la prima cosa che ho fatto stamattina (ieri, ndr) è stata cambiare la serratura. Nel fondo cassa c’erano 65 euro. Da quando ponte Garibaldi è chiuso lavoriamo solo il giovedì mattina essendoci il mercato, non abbiamo grandi incassi ma siamo aperti per dare un servizio e perché ci sono le attività del circolo». Per lei è stato un trauma. «Sono ancora sconvolta – conclude - mi sembra di aver subito una violenza. Mi spaventa il fatto che nemmeno la luce accesa all’interno abbia fatto desistere dall’entrare».

I filmati

I filmati delle telecamere di un vicino negozio sono stati acquisiti dai militari, che stanno indagando su una serie di furti, commessi nelle ultime due notti sempre ai danni di attività commerciali. Ad entrare all’Acli potrebbe essere stata una sola persona ma non è escluso che fuori ad attenderlo vi fossero dei complici. L’ultimo di una lunga serie. «Nella notte tra lunedì e martedì c’è stato un raid di ladri a danno di attività commerciali di via Capanna – riferisce Francesco Albani, amministratore del gruppo Facebook Furti e segnalazioni Senigallia - è andato a segno un furto nella pasticceria Jannello, un tentativo presso l’agenzia di viaggi Claro e un altro tentativo nella pizzeria Freddy. Nella pasticceria sono entrati forzando la porta sulla via Capanna, hanno portato via la cassa e due planetarie per impastare del valore di qualche migliaia d’euro. Possiamo dedurre che sicuramente, visto il peso dell’attrezzatura, non si tratta di un furto compiuto in solitaria da un balordo ma sicuramente almeno due persone hanno agito».

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nell’agenzia viaggi invece la porta è stata pesantemente forzata ma non ha ceduto, stessa cosa presso la pizzeria. I militari sono intervenuti la stessa notte anche presso due attività di Marzocca, in una hanno rubato spiccioli e sembra anche un computer, nella seconda il tentativo è fallito. Un colpo a vuoto anche a Marina di Montemarciano.