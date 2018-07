Il furgone finisce contro il guardrail: ragazzo portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Violento schianto a Senigallia: grave un ragazzo portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.E' accaduto poco dopo le 7 sull'Arceviese, dove un ragazzo ha perso il controllo del furgone sui stava viaggiando con il mezzo che si è schiantato contro il guard rail. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il giovane e messo in sicurezza l'area, mentre i soccorritori del 118, constatate le gravi condizioni del giovane predisponevano il traporto urgente a Torrette con l'eliambulanza. Il ragazzo non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.