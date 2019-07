Fuggi fuggi di ambulanti â€‹abusivi e merce nascosta sotto i lettini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vano tentativo degli abusivi di salvare la merce, nascondendola sotto i lettini con la complicità di qualche bagnante. Messi alle strette venerdì mattina, vedendo arrivare i vigili urbani, hanno tentato questo escamotage per evitare di vedersi sequestrare i prodotti. Correre con i sacchi non sarebbe stato comodo e sapevano che li avrebbero dovuti abbandonare, con il rischio che venissero sequestrati.Gesto che le pattuglie della municipale hanno però notato, riuscendo a recuperare tutto per poi caricarlo sul mezzo e portarlo al deposito del Comune. Per non mettere a repentaglio l’incolumità dei presenti - la spiaggia era piena - i vigili urbani hanno evitato rischiosi inseguimenti. Un abusivo, di nazionalità senegalese, è stato riconosciuto, pur essendosi allontanato, e raggiunto.Il commerciante abusivo stava vendendo borse di tela prive di marchio sull’arenile del lungomare Alighieri. Gli sono stati sequestrati 139 articoli per un valore al dettaglio di circa 2.000 euro, ciò avrebbe guadagnato vendendole. Gli verrà notificato un verbale di 5.000 euro non avendo il permesso per esercitare sull’arenile.