In fuga dopo le botte dal compagno. È al sicuro in una struttura protetta

SENIGALLIA - Picchiata dal compagno, riesce a fuggire e a chiedere aiuto alla polizia. E’ accaduto nei giorni scorsi ad Ancona ad una donna residente a Senigallia. Temendo che l’uomo, con cui aveva una relazione, potesse ucciderla ha chiesto aiuto. E’ riuscita a divincolarsi e si è messa a correre. Si è fermata solo quando si è sentita al sicuro poi non ne ha voluto sapere di tornare a casa, da lui.

Quella violenza subita, non la prima, per lei doveva essere l’ultima. Non era più disposta a sopportare e subire oltre. Si è quindi attivata la rete e la donna è stata inserita in una struttura protetta, grazie ai servizi sociali. «Il Comune da un paio di anni ha avviato un percorso, in condivisione con i Comuni dell’ambito territoriale sociale 8 – spiega Maurizio Mandolini, dirigente ai servizi sociali -, per creare una rete antiviolenza operativa con enti ed istituzioni territoriali coinvolti nel fenomeno della violenza di genere».

Un percorso collaudato che in questi anni ha permesso di salvare tante donne dal rischio di diventare vittime di femminicidio. «Attività indirizzate al contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza contro donne e minori – prosegue Mandolini - alla creazione di prassi operative chiare che definiscano i vari livelli di intervento, attraverso la costruzione di un linguaggio comune e di procedure condivise tra tutti i soggetti coinvolti». Quando le istituzioni funzionano le donne possono contare su un sostegno, su una protezione sicura, e possono permettersi di lasciare gli uomini violenti perché sanno di non essere sole, che qualcuno le tutelerà.



Nel mese in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), due femminicidi sono stati scongiurati. In entrambi i casi due compagni violenti. La donna che ha chiesto aiuto alla polizia, dopo aver sopportato l’ennesima aggressione, ha deciso di interrompere un rapporto malato. La giovane georgiana massacrata sul lungomare Mameli, sopravvissuta ma ancora in ospedale, aveva invece deciso di dire basta alla relazione con il suo connazionale già da qualche tempo. Lui però il rifiuto non lo aveva accettato e l’aveva attesa nei pressi della sua abitazione per costringerla a ricucire il rapporto. L’ennesimo no ha scatenato la furia. Calci e pugni fino a ridurla in fin di vita.

«La violenza è la prima causa di morte delle donne italiane: le donne vengono ammazzate più del cancro, inquinamento, incidenti stradali - dice Michela Gambelli, presidente del Consiglio delle Donne - Senigallia è da sempre precorritrice di politiche di genere, qui sono attive associazioni che operano a favore delle donne a 360°. Abbiamo anche una rete di servizi sociali molto efficiente, una vera task-force in grado di mobilitarsi al primo segnale di allarme. La violenza sulle donne è senza dubbio una sirena lampeggiante che indica lo stato di salute della società – prosegue la presidente del Consiglio delle donne -. Occorre lavorare sulle nuove generazioni e sul linguaggio che utilizziamo. Le donne sono le principali vittime dell’odio anche online, come dimostrato dal fenomeno degli haters scatenati sui social con insulti sessisti e volgari per lo più con connotati sessuali».

