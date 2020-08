In fuga con una bicicletta rubata: preso il ladro, ha solo dodici anni

SENIGALLIA - Baby ladro rintracciato dalla polizia dopo aver rubato una bicicletta. Refurtiva recuperata e per il responsabile solo una ramanzina. Avendo infatti 12 anni non è infatti imputabile. Sorpreso in sella alla bicicletta rubata il ragazzino ha ammesso di averla presa ma solo in prestito. «Mi serviva per raggiungere un altro posto, non volevo rubarla», ha detto agli agenti, apparentemente ignaro di aver commesso un reato. Un furto d’uso, molto frequente in città dove le bici vengono prese per effettuare degli spostamenti per poi essere abbandonate.

E’ accaduto mercoledì pomeriggio sul lungomare Marconi. Il proprietario della bicicletta ha chiamato la polizia non appena accortosi che qualcuno l’aveva presa. Era stata appena sottratta. La volante si è recata sul posto e ha fatto un giro per verificare se nei paraggi ci fosse il velocipede. In base alla descrizione fornita dal legittimo proprietario hanno notato il mezzo in movimento. Lo stava conducendo un ragazzino. Gli agenti quindi hanno provveduto a fermarlo per chiedergli dove lo avesse preso. Di fronte alle divise il 12enne senigalliese non ha potuto fare altro che ammettere di averla presa, in prestito secondo lui. Il proprietario poi l’ha riconosciuta e ne è tornato in possesso. Gli agenti hanno quindi chiamato i genitori del minore a cui è stato affidato una volta raggiunto. I poliziotti gli hanno spiegato la gravità del gesto compiuto e che se avesse avuto due anni in più ne avrebbe dovuto rispondere penalmente. Avendo meno di 14 anni non è punibile e se l’è cavata quindi con una ramanzina a cui a casa, probabilmente, ne ha fatto seguito un’altra. I genitori sono rimasti molto contrariati dal gesto compiuto dal figlio e anche sorpresi per il fatto che avesse potuto commettere un furto. Tutto risolto quindi senza conseguenze per nessuno anche grazie al tempismo degli agenti che, scandagliando il lungomare, hanno notato la bicicletta rubata consentendo alla vittima di tornarne subito in possesso.

