Francesco non ce l'ha fatta il barista 58enne è morto dopo una settimana in coma

SENIGALLIA - Non ce l'ha fatta Francesco Bastianoni, il barista di Senigallia, coinvolto in un incidente con lo scooter una settimana fa sulla Statale 16. Bastianoni, «Frank», 58 anni non si era più ripreso dopo il volo fatto a causa di un'auto che tentava di immettersi sulla strada e dal 17 giugno era ricoverato in rianimazione a Torrette. Bastianoni aveva gestito il bar sulla Statale nord e il BigBangBar, a pochi chilometri di distanza. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi.