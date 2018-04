Violenta lite per questioni di droga: al Foro deve intervenire la Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Proseguono gli interventi della Polizia in zona Foro Annonario che, negli ultimi periodi, stanno diventando piuttosto frequenti in considerazione del fatto che sono sempre più numerosi gli episodi che ne rendono necessario la presenza da parte delle forze di polizia, non necessariamente legati a fatti di reato ma anche a comportamenti incivili o di disturbo della cittadinanza.Nel pomeriggio di ieri, gli agenti si trovavano ad intervenire su richiesta di un cittadino che, al numero di emergenza della Polizia 113, segnalava una furiosa lite tra diversi soggetti presenti sotto la ex pescheria. Personale della Squadra Volante, con il supporto di personale in borghese, si portava sul posto dove erano presenti diversi soggetti, già noti poiché assuntori di stupefacenti, che, alla vista degli agenti, tentavano di allontanarsi ma venivano prontamente fermati ed identificati.I poliziotti sentivano alcune persone ricostruendo quanto accaduto ed emergeva che, allorchè erano presenti alcuni giovani intenti a parlare e bere, si avvicinava al gruppo, un altro soggetto, piuttosto agitato. Questi verbalmente si scagliava contro uno di essi per pregressi dissapori, forse legati a questioni di spaccio di stupefacenti, essendo entrambi assuntori ma anche spacciatori e per questo diverse volte denunciati ed anche arrestati.Uno dei due teneva in mano una bottiglia che tentava di scagliare contro l’avversario il quale , a sua volta, tentava di aggredirlo, ma veniva bloccato da un terzo giovane presente. Di seguito a tale scontro, comunque, colui il quale teneva la bottiglia in mano riusciva a colpire l’altro che veniva attinto al collo ed alla schiena.Gli animi si scaldavano e qualche altro soggetto si inseriva nella discussione che ben presto aumentava di tono.Dopo questi gesti violenti reciprocamente compiuti, da cui uno dei due riportava della ferite, e le grida che si alzavano, alcuni passanti contattavano la Polizia che interveniva. I soggetti interessati alla lite venivano identificati. Uno dei due ricorreva alle cure mediche riservandosi di denunciare per le lesioni riportate dopo esser stato colpito con la bottiglia.