Notte dello Sport, cresce l'attesa per la sedicesima edizione al Foro Annonario

SENIGALLIA - Conto alla rovescia, torna la tradizionale grande festa di apertura della stagione agonistica delle società sportive senigalliesi: è la “Notte dello Sport”, che andrà in scena venerdì 7 settembre al ForoAnnonario a partire dalle ore 20.30.E’ questa la sedicesima edizione dell’iniziativa, organizzata dall’agenzia di servizi giornalistici Nerosubianco con i partner King Sport&Style, Bcc Pergola e Corinaldo e Conad Senigallia e patrocinata dal Comune di Senigallia e da Coni Marche. Quest’anno la manifestazione sarà concentrata tutta nella serata, ma saranno ancora tante le società protagoniste che si alterneranno sui due palchi allestiti al Foro: uno per l a presentazione delle squadre e l’altro per le esibizioni, con l’intento di dare un ritmo gradevole e sostenuto a tutta la serata.C’è naturalmente attesa da parte degli sportivi per conoscere le formazioni che si apprestano ad iniziare i rispettivi campionati: ad iniziare dalla rinnovata Pallacanestro Senigallia Goldengas ancora impegnata in Serie B alla Vigor che ritroverà storici avversari in Promozione e rinnoverà il derby con l’Olimpia Marzocca, che anche quest’anno ha costruito un organico interessante. Sul palco anche il Senigallia Calcio di Seconda Categoria e la “squadra” senigalliese degli arbitri della Sezione Aia di Ancona.Curiosità anche per l’Us Pallavolo, con il femminile che non nasconde ambizioni in Serie C ed il maschile in Prima Divisione, mentre l’Arci Volley Vallone disputerà ancora la D femminile. Tanta altra palla a spicchi con il Basket 2000 in Serie C femminile e nelle minors maschili la Pallacanestro Senigallia Giovani in D, la Maior in Promozione e i Roosters in Prima Divisione. Saliranno sul palco delle presentazioni anche i rappresentanti di diverse altre discipline sportive: dall’equitazione con l’Asd Ponylab alla vela con il Sailing Park che raggruppa quattro storicisodalizi, allo Sci Club, l’Atletica Senigallia, il Nordic walking Anwi, l’Assta per il tiro con l’arco, ilnuoto con la Polisportiva e gli sport della racchetta con il Senigallia Tennis Club, il Tennis TeamSenigallia, il CT Olimpia Marzocca ed il Top Beach per beach tennis e volley.Soprattutto arti marziali, danza e ginnastica sul palco delle esibizioni: mostreranno le loro discipline il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, Planet Fitness, Polisportiva Judo, Ludi e Victoria Jujitsu, Alla Blacks Teakwondo, Capoeira Nossa Nacao, Polisportiva Ginnastica Ritmica, Boomerang Danza del ventre ed il Nirvana con la crew Jologik. Un programma ricco e interessante, che sarà gestito da quattro presentatori: Fabio Girolimetti, Giacomo Valeri, Matteo Magnarelli e Giovanni Girolimetti.Saranno presenti anche due associazioni da anni legate all’evento: Cuore di Velluto e Fidapa, che lancerà la sua tradizionale Maratona in rosa. Appuntamento dunque con la “Notte dello Sport” a venerdì 7 settembre al Foro Annonario, a partire dalle ore 20.30: l’ingresso è libero.