SENIGALLIA Dodici giovani, tra cui una ragazza, sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza nell’ultimo mese. Sono stati sorpresi ad utilizzare il Foro Annonario come bagno pubblico nel corso dei controlli per la movida, che in maniera costante vengono svolti dagli equipaggi del comandante Francesco Cavuoto. Non sono emerse irregolarità perché tutti gli esercenti sono risultati molto ligi nel rilasciare gli scontrini e verificare il documento d’identità a chi chiede alcolici: proprio loro hanno chiesto ai finanziari di intervenire per risolvere un problema di decoro.

Il precedente



Già lo scorso 18 dicembre la Guardia di finanza aveva sanzionato dodici giovani in una sola notte perché sorpresi a fare la stessa cosa. Tutti hanno provveduto subito a pagare la sanzione senza contestarla. Gli altri dodici sono, invece, stati sorpresi nel corso di vari fine settimana. Gli importi sono diminuiti dall’aprile del 2022. Prima, infatti, la sanzione ammontava a 3.300 euro ma la Corte di Cassazione è intervenuta considerando la maxi multa incostituzionale. Quindi, nell’ultimo anno è stato applicato un verbale il cui importo è compreso tra 50 e 300 euro. Solitamente viene applicato il doppio del minimo e con 100 euro se la cavano. E’ un fenomeno che va avanti da tempo e ha costretto a mettere dei cancelli per evitare che i cortili privati interni venissero utilizzati come bagni pubblici.

In mezzo anche trentenni

I giovani però si appostano davanti ai cancelli per soddisfare i propri bisogni fisiologici, giustificandosi con il fatto di non poter attendere le lunghe file che si creano fuori dai servizi igienici dei locali. Non si tratta di ragazzini ma di giovani, anche di trent’anni, sorpresi a compiere gesti incivili. Un problema, tuttavia, in attenuazione come segnalano gli esercenti nel ringraziare la Guardia di finanza. I controlli al Foro Annonario sono minuziosi ed è davvero difficile farla franca. Nel periodo invernale, per fortuna, è stato l’unico effetto collaterale della movida, non grave sul versante della sicurezza, ma rilevante per il decoro urbano.