Foro Annonario e ospedale nel mirino: i parcheggiatori abusivi non mollano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «Ti aspetto con i soldi quando torni». È la frase pronunciata a una donna da un parcheggiatore abusivo dell’ospedale. Lo stesso è accaduto al Foro Annonario, dove sono dovuti intervenire i vigili urbani scatenando un fuggi fuggi e rassicurando la signora accerchiata dagli stranieri arrabbiati per il fatto che non volesse lasciare loro nemmeno un euro. In ospedale la direzione sanitaria ha affisso da qualche tempo anche dei cartelli per chiedere di non dare soldi ai mendicanti in tutta l’area, parcheggio compreso, ma la gente con il proprio comportamento continua ad alimentare la presenza di chi ormai gestisce le aree di sosta, abusivamente, avendone un tornaconto.«Non do mai i soldi - spiega una 39enne - nel parcheggio dell’ospedale ormai non ci vado più perché sono diventati davvero insistenti. Ci sono anche i cartelli che invitano a non dare denaro, ma la gente continua a farlo e quindi il problema non si risolverà mai. Mi è capitato giovedì pomeriggio al Foro Annonario. Erano quattro o cinque. Mi hanno chiesto i soldi, ho detto che non li avevo, e uno mi ha risposto che mi avrebbe aspettato perché dovevo portarli quando sarei tornata a prendere la macchina. Ho chiamato subito i vigili. Già una volta mi sono trovata l’auto rigata e non volevo che accadesse ancora». La stessa cosa si è ripetuta nel parcheggio dell’ospedale. Purtroppo però senza sporgere denuncia questi interventi possono risolvere poco, se non confortare chi viene preso di mira. Gli abusivi, infatti, fuggono salvo poi tornare quando vedono allontanarsi le divise. Una delle vittime ha voluto ringraziare pubblicamente la municipale con un post affidato a Facebook.«Un ringraziamento ai vigili che, anche se non tenuti a intervenire (bisogna chiamare polizia o carabinieri), tempo due minuti dalla mia chiamata sono arrivati al parcheggio dove sono stata importunata da un parcheggiatore abusivo - ha scritto la donna -. Per favore chiamate, chiamate, chiamate, vediamo di liberarci da questo problema. Casualmente appena arrivati si nascondevano tutti chissà come mai. Non date neanche un centesimo perché continueranno a stare lì fin quando qualcuno darà loro soldi». In questi giorni prefestivi, con più fermento in giro per la città, trovare un parcheggio libero diventa un problema e la tensione cresce nelle aree di sosta “gestite” dagli stranieri. La polizia municipale, anche alla luce delle lamentele, ha predisposto maggiori controlli proprio per evitare situazioni di tensione e per allontanare i parcheggiatori abusivi nonché sanzionarli se sorpresi ad indicare gli spazi liberi. Stessa attenzione riposta anche dalle altre forze dell’ordine.