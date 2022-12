SENIGALLIA - Le pareti del Foro Annonario utilizzare come bagno pubblico da dodici giovani, tutti sanzionati dalla Guardia di Finanza sabato notte. Rischiano ora anche una denuncia. Nonostante la massiccia presenza di finanzieri, presenti dal pomeriggio, molti giovani frequentatori della movida hanno deciso di espletare le proprie funzioni fisiologiche contro i cancelli, compreso quello di accesso alla Tenenza della Finanza che si trova proprio lì, e altre pareti. I cancelli sono stati messi proprio per evitare che accedessero a proprietà private.

Il precedente



Già in passato sei ragazzi erano stati multati per lo stesso motivo sempre dalle fiamme gialle. In quel caso le multe ammontavano a 3.300 euro ciascuno ma, dallo scorso mese di aprile, la sanzione è scesa da 50 a 300 euro perché considerato incostituzionale, dalla Corte dei conti, l’importo precedente applicato previsto dalla normativa in vigore. Se pagheranno entro sessanta giorni la sanzione sarà di 100 euro, il doppio del minimo. La Guardia di finanza sta valutando se denunciarli anche per imbrattamento di edifici pubblici. Il Foro Annonario è inoltre un monumento non un semplice edificio.



I sanzionati, tutti ragazzi di oltre 20 anni residenti tra Fano, Mondolfo, Senigallia e Arcevia, si sono giustificati dicendo che mancano dei bagni pubblici e non riuscivano a resistere, essendoci lunghe file per accedere ai bagni dei locali dove si erano recati a trascorrere la serata. Non potevano, a loro dire, nemmeno raggiungere il bagno della stazione ferroviaria, l’unico pubblico disponibile, a pagamento, perché troppo lontano. Numerose le proteste dei residenti e delle attività che ieri mattina hanno dovuto buttare tanti secchi di acqua e candeggina per mandare via l’odore terribile. Uno scempio per tutti che chiedono alla Guardia di Finanza, che ringraziano per il puntuale intervento di sabato notte, di non abbassare l’attenzione sul fenomeno che si ripete da tempo.

La Guardia di Finanza della Tenenza dì Senigallia, in collaborazione con le unità cinofile delle Fiamme Gialle, hanno svolto sabato un capillare servizio rivolto proprio alla movida, con posti di blocco in stazione, dove hanno sorpreso due giovani di Fano con dell’hashish nello zainetto, segnalati in prefettura. Hanno poi proseguito con pattuglie su viale Leopardi e poi al Foro Annonario dove hanno stazionato fino a tarda notte. Nessuna irregolarità è stata riscontrata sulla vendita e somministrazione di alcolici.