La folla balla nella discoteca abusiva: cartellino giallo al gestore del ristorante

SENIGALLIA - Ristorante di giorno e discoteca, abusiva, di notte. I vigili del fuoco contestano il ballo. Con un verbale i pompieri hanno rilevato come il ristorante sulla spiaggia del lungomare Alighieri, fosse troppo affollato di gente intenta anche a ballare sulla sabbia senza rispettare la normativa, che impone una serie di provvedimenti validi pure per i locali sull’arenile. Oltre le 100 persone la normativa prevede una serie di adempimenti.Insieme alla polizia e agli ispettori del lavoro, i vigili del fuoco hanno effettuato diversi controlli sui locali della movida e in particolare in quelli sulla spiaggia dove spesso la gente, dopo aver preso una consumazione, balla pur non trattandosi di discoteche. In questo caso, nel verbale i vigili del fuoco hanno inserito una serie di prescrizioni che il titolare del ristorante, che la sera si trasforma in discoteca, dovrà adempiere per poter ottenere il permesso di far ballare i clienti. Altri provvedimenti sono al vaglio perché le indagini sono in corso. Finchè ciò non avverrà non potrà ospitare più di 100 persone. Oltre questo numero anche sul versante della sicurezza servono dei provvedimenti da assumere a partire dal responsabile della sicurezza fino all’individuazione delle vie di fuga ben segnalate. Tutto mancante. Il verbale dei vigili del fuoco è arrivato ieri all’Ufficio commercio del Comune. Verrà quindi emanata un’ordinanza da parte del Comune per ricordare al gestore le prescrizioni e l’obbligo di rispettare la normativa, fino a quando non avrà provveduto ad adeguarsi. A rischio la festa di domani sera e probabilmente anche le prossime visti i tempi tecnici necessari per regolarizzare la sua situazione, per svolgere a tutti gli effetti un’attività danzante tipo discoteca all’aperto, come di fatto avvenuto finora. Gli investigatori, anche tramite le fotografie pubblicate sulla pagina ufficiale del ristorante sul social, hanno notato un affollamento eccessivo per un ristorante che la sera si trasforma in discoteca.Nel corso dei controlli in altri locali sono emerse delle irregolarità ma sono ancora in corso accertamenti. In un caso anche un problema con la musica oltre l’orario che potrebbe portare ad una nuova sanzione, la seconda dell’estate. Le verifiche negli stabilimenti balneari e chioschi sulla spiaggia proseguiranno anche oggi e per tutto il weekend, quando poi si tireranno le somme di questa vasta operazione intrapresa per garantire la sicurezza del popolo della notte, facendo rispettare la normativa che da questa estate, come anticipato alle associazioni di categoria, prevede le stesse disposizioni obbligatorie per qualsiasi evento anche in spiaggia. Una task force, quella formata da polizia, vigili del fuoco e ispettori del lavoro, che proseguirà quindi i controlli appena iniziati.