Firma la bolla del corriere e le rubano la borsa dalla bicicletta

SENIGALLIA - Furto con destrezza in centro storico, dove una donna si è vista rubare la borsa dal cestino della bicicletta mentre al Vivere Verde e nella zona stadio topi d’auto e d’appartamento in azione. La borsa è stata rubata venerdì in via Oberdan. «L’ho lasciata un attimo incustodita nel cestino della bicicletta – ha raccontato la vittima nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” -, il tempo di aprire la porta e firmare una bolla ad un corriere che stava scaricando».La borsa è rossa rettangolare, non troppo grande e non ha la tracolla, si porta a mano. Se qualcuno dovesse trovarla potrà contattare la proprietaria tramite il gruppo o consegnarla alla polizia locale che poi provvederà a restituirla. Al Vivere Verde, in via Bramante, ieri mattina un ragazzo è stato derubato. Aveva lasciato la giacca con il portafoglio nella tasca dentro la macchina. Si era allontanato pochi minuti e al ritorno ha trovato la portiera forzata e la giacca, con tutto il resto, sparita. Le vittime dei furti si sono rivolte alla polizia locale sperando che qualcuno avesse riportato almeno i documenti. I topi d’auto hanno tentato un furto anche nel parcheggio dello stadio. Stando a quanto notato da un residente si tratterebbe di due persone in modo viste avvicinarsi alle auto per controllare dentro. Ad un tratto uno è sceso ieri mattina per avvicinarsi ad una portiera ma l’arrivo di un’automobilista deve averlo disturbato.È infatti risalito nella moto che è ripartita. Sempre al Vivere Verde nella notte tra venerdì e sabato un tentativo di furto fallito grazie al sistema d’allarme. E’ scattato bel cuore della notte in un appartamento al piano terra di via Pierelli. Tutto il vicinato si è svegliato perché la famiglia, per essere certa che i ladri scappassero, ha lasciato suonare il dispositivo a lungo. Due persone sono state viste correre nel buio all’interno del parco condominiale e poi sparire. Erano riuscite ad alzare leggermente una tapparella che ha fatto scattare l’allarme ma non si è rotta. Negli ultimi giorni si sta assistendo ad un aumento di furti in città. Vari colpi sono stati messi a segno in Strada della Marina a Scapezzano e Strada del Cavallo e poi da ultimo i due centri islamici.