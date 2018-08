I finti clienti dell'hotel smurano â€‹la cassaforte della stanza accanto

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Smurata la cassaforte nella stanza di un albergo del lungomare Alighieri. I ladri, due magrebini, hanno derubato una coppia di svizzeri in vacanza in città. Un episodio davvero singolare, il primo del genere in città, su cui indagano i carabinieri. E’ accaduto il primo agosto presumibilmente nel pomeriggio. Dentro la cassaforte c’erano due telefoni cellulari, i documenti, le carte di credito e del denaro in contante non quantificato ancora ma non molto. «Sono entrati due uomini, dall’aspetto magrebini – spiega il titolare dell’hotel a 3 stelle, che chiede di non divulgare il nome della struttura – tunisini o marocchini credo, non so di preciso la nazionalità perché hanno presentato due carte d’identità francesi che sicuramente saranno state false».