Finti bagnanti incastrano gli ambulanti abusivi: 45mila euro di multa

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Si fingono bagnanti e incastrano gli abusivi. Maxi retata ieri mattina dei carabinieri terminata con 9 ambulanti irregolari sanzionati per 45.000 euro di multe. In mattinata è scattato il piano di controlli sull’arenile per la prevenzione ed il contrasto all’abusivismo commerciale su area pubblica e alla contraffazione.Giornata di controlli dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal maggiore Cleto Bucci, nel tratto di lungomare compreso tra Cesano e Marzocca. Tolleranza zero nei confronti dei venditori abusivi.