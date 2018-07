Si fingeva disabile chiedendo l'elemosina con le stampelle Il trentenne era un ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiedeva l’elemosina con le stampelle ma era ricercato per una serie di furti commessi nel territorio. È stato arrestato dalla polizia C.S. 30enne romeno su cui pendeva un ordine di cattura dell’autorità giudiziaria di Ancona. È stato sorpreso a chiedere soldi come fosse un mendicante impossibilitato a camminare sulla Statale. Doveva scontare 4 mesi di reclusione in carcere per dei furti commessi. Aveva infatti vari precedenti per reati contro il patrimonio. È stato quindi portato prima in Commissariato a Senigallia dalla pattuglia che lo ha fermato e controllato poi, al termine delle formalità di rito, condotto nel carcere di Montacuto dove dovrà terminare di scontare una condanna. Durante il fine settimana, in concomitanza all’importante evento dei Deejay XMasters, il personale del Commissariato con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia, i cinofili e la polizia stradale è stato impegnato in mirati controlli di contrasto ai reati predatori e alle uso di stupefacenti.Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo sia sulla strada Statale 16 che sul lungomare. Elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada. Inoltre è stato effettuato un mirato servizio presso i giardini Morandi, negli ultimi tempi al centro di polemiche per i giri di spaccio, dove i cinofili hanno passato a setaccio tutta la piazza. All’arrivo degli agenti è stato fermato un uomo, C.G. di circa 45anni trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. L’uomo è stato portato in Commissariato e successivamente segnalato in Prefettura come assuntore di droga mentre la sostanza stupefacente sequestrata per poi essere distrutta.