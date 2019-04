Si finge parente di un degente per frugare nelle borse di chi aspetta

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Si finge parente di un degente per raggiungere le stanze off limits al pubblico del pronto soccorso e poi inizia a frugare nelle borse. Il ladro, scoperto dai veri familiari, è stato messo in fuga prima che potesse rubare qualcosa. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, non fa che dimostrare la facilità con cui chiunque possa introdursi nei locali dove vengono medicati i feriti. L’uomo poi è scappato e gli operatori hanno chiamato i carabinieri. Ladruncoli, barboni,chiunque può accedere. Eppure basterebbe una porta, spesso promessa ma mai realizzata.