Fine dell'emergenza: torna potabile l'acqua nelle frazioni di Senigallia

SENIGALLIA - Fine dell'emergenza e torna potabile l'acqua nelle frazioni senigalliesi di Montignano e Gabriella. Dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi per la presenza di escherichia coli e batteri coliformi in percentuale dannosa per la salute umana, il sindacoo Mangialardi aveva emesso un'ordinanza con il divieto di consumo dell'acqua delle condotte per gli usi alimentari e potabili.Le analisi condotte dall'Asur Marche nei giorni seguenti hanno poi dato esito favorevole, passo fondamentale per il ritorno alla normalità. Riscontrata l'idoneità dell'acqua potabile erogata dalla rete dell'acquedotto, il primo cittadino ha revocato il precedente divieto di consumo dell'acqua per usi potabili nella zona di Montignano, emesso il 26 marzo scorso a titolo precauzionale.