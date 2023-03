Casalinghi non sicuri: la Finanza ne sequestra mille, il commerciante cinese rischia multe fino a 25mila euro

SENIGALLIA - Articoli per la casa e bigiotteria potenzialemnte non sicuri: la Guardia di Finanza di Ancona ne sequestra oltre mille ed il commerciante cinese rischia una sanzione può arrivare a 25mila euro.

Le Fiamme Gialle doriche hanno sottoposto a sequestro oltre 1.000 prodotti, tra cui articoli per la casa e bigiotteria per difformità rispetto alle prescrizioni del Codice del Consumo in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per garantire una scelta consapevole al consumatore. Mancavano, infatti, indicazioni su: la provenienza, la presenza di eventuali sostanze nocive, le precauzioni d'uso, la composizione dei materiali costitutivi e della loro descrizione in lingua italiana.

Il titolare dell’attività ispezionata, un cittadino di origine cinese operante nella periferia di Senigallia, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ancona per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista che, per questo tipo di violazione, può variare da un minimo di 516 fino a un massimo di 25.823 euro.