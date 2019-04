Figlio del compagno l'aggredisce, lei lo minaccia col coltello: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rimprovera il figlio del compagno, lui la aggredisce e lei reagisce minacciando con un coltello. Protagonista della vicenda una giovane senigalliese, denunciata dalla polizia per il reato di minacce aggravate dall’uso di armi. A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla e dal lancio di stoviglie e altri suppellettili. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno trovato i due litiganti, entrambi quasi 30enni: lei di Senigallia, lui campano. Con loro anche una signora adulta, una parente della giovane, che aveva in mano il coltello. Era riuscita, al culmine della lite, a strapparlo di mano alla giovane scongiurando il peggio. Una volta separati i litiganti, i poliziotti hanno fatto chiarezza su quanto accaduto. Ascoltando i presenti hanno appreso che la giovane senigalliese aveva rimproverato il figlio del compagno. Quest’ultimo si era arrabbiato e l’aveva aggredita. Lei, di tutta risposta, era andata in cucina ed aveva afferrato un grosso coltello, brandendolo contro il compagno e minacciandolo che lo avrebbe usato contro di lui.