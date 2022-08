Fiera Campionaria, c’è anche la mongolfiera: voli sulla città a 20 metri d’altezza. Ecco in che giorni e il prezzo

SENIGALLIA - Un regalo alla città. L'edizione 2022 della Campionaria di Senigallia taglia un traguardo importante, la trentesima edizione. E per festeggiare la CNA di Ancona, ideatrice e organizzatrice dell'evento, ha deciso di voler fare un regalo alla città di Senigallia. Una nuova esperienza: un volo vincolato in mongolfiera, al tramonto.

Sabato 27 agosto, sabato 3 settembre e domenica 4 settembre, dalle ore 19.30 circa con decollo dallo stadio Bianchelli, sarà possibile provare l'esperienza di un volo vincolato. La mongolfiera, ancorata a terra, salirà fino ad un'altezza di circa 20 metri. Sarà quindi possibile salire all'interno del cesto della mongolfiera e scoprire un nuovo ed inedito punto di osservazione della città: guardandola dal suo cielo.

Una nuova attrazione per la città nei due fine settimana di svolgimento della Campionaria di Senigallia. Un progetto reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Senigallia, insieme al prezioso sostegno della BCC di Ostra e Morro D'Alba. Astea Energia, Pikta Studio e il confidi Uni.Co. Con la media partnership di Vivere Senigallia e con la disponibilità delle società sportive Vigor Senigallia e Senigallia Calcio.

Nata nel 1990, la Fiera Campionaria dopo l'edizione saltata nel 2020 per l'emergenza sanitaria e l'edizione "ponte" del 2021, può finalmente quest’anno spegnere le 30 candeline, presentando alla città il suo nuovo format, i suoi nuovi eventi, le sue nuove attrazioni.

Come fare un volo in mongolfiera?

Per prendere parte a questa nuova esperienza è necessario semplicemente acquistare il biglietto in Campionaria e aspettare il proprio turno. I voli partiranno indicativamente a partire dalle 19.30 dallo stadio Bianchelli.

Il costo del volo è di 15€, ticket ridotto (10€) per i ragazzi fino a 12 anni.

Il biglietti sono acquistabili nei giorni previsti di volo presso l'InfoPoint della Campionaria e durante gli orari di apertura della fiera (dalle 17.00 alle 24.00).

La mongolfiera non potrà decollare in presenza di pioggia, temporali, vento o forte caldo. In caso di impossibilità del volo, gli eventuali ticket acquistati potranno essere rimborsati o utilizzati per il successivo giorno di volo programmato.

Il volo in mongolfiera non può essere effettuato per bambini al di sotto di 8 anni di età e di 120 cm di altezza, per le donne in stato di gravidanza e per le persone con problemi di cuore.

In ogni serata, la mongolfiera potrà far volare circa 80 persone con singoli voli da circa 5 minuti ognuno.

Per info e ulteriori dettagli www.campionariasenigallia.it o i canali Facebook e Instagram dell'evento.