Festino con droga al parco pubblico: quattro magrebini finiscono nei guai

SENIGALLIA - Nel corso di un blitz contro i parcheggiatori abusivi la polizia interrompe anche un droga party. Quattro i giovani marocchini segnalati in prefettura per uso di droga. Erano nei giardini Morandi domenica pomeriggio quando gli agenti del Commissariato hanno fatto irruzione nel vicino piazzale per controllare e allontanare gli stranieri dal parcheggio. I quattro erano seduti in una panchina. Notato l’arrivo della polizia hanno iniziato ad agitarsi e un agente ha fatto caso alla scena di nervosismo, così da decidere di controllarli. Il gruppetto ha tentato la fuga ed è scattato l’inseguimento.I poliziotti sono riusciti a fermarne due mentre i carabinieri, arrivati in ausilio, hanno bloccato gli altri due. Durante la fuga si sono disfatti di un involucro con diversi grammi di marijuana, subito recuperato e sequestrato. Tutti sono stati portati in Commissariato. Alcuni erano vecchie conoscenze della polizia, già noti per precedenti penali. Sono stati segnalati in prefettura. I giardini Morandi rappresentano da tempo uno dei luoghi di spaccio e di consumo di droga della città. Nel corso di un altro controllo domenica pomeriggio la volante ha fermato una macchina sul lungomare Da Vinci al Ciarnin, con a bordo tre 18enni. Nella fase di verifica dei documenti sono apparsi agitati come se stessero nascondendo qualcosa. Gli agenti hanno approfondito il controllo appurando che uno di loro, B.G. pesarese, aveva quasi 5 grammi di hashish che, probabilmente, avrebbe poi diviso con gli amici.Il giovane, che se n’è assunto la responsabilità scagionando gli amici, è stato segnalato mentre la droga è stata sequestrata. Infine in un altro caso, accertato sempre domenica ma in centro storico, un 26enne osimano, V.F. le iniziali, è stato trovato in possesso di hashish e segnalato in prefettura. La patente gli è stata ritirata in quanto si trovava alla guida dell’auto quando è stato fermato dalla polizia per una verifica di routine. Controlli antidroga che proseguiranno nei prossimi giorni e per tutta l’estate, soprattutto nel weekend.