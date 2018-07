Festeggia il compleanno un ubriaco lo aggredisce e la manda al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Aggredito da un ubriaco in un locale del lungomare Alighieri la notte del suo compleanno. È accaduto ad un 28enne di Urbino che ha riportato la frattura scomposta ad un dito. Oggi dovrà essere operato. Il ragazzo ieri ha lanciato un appello su Facebook per cercare testimoni. «La notte tra venerdì e sabato era il mio compleanno ed avevo deciso di festeggiare nella vostra splendida cittadina – ha scritto - andando prima a vedere il concerto dei Negrita poi passando la serata nei locali del lungomare, almeno questo speravo». Continua il racconto: «Invece mentre ero in un conosciuto pub del lungomare, dove suonavano musica dal vivo, sono stato aggredito senza motivo da un signore robusto sulla quarantina che mi ha spintonato facendomi cadere». A causa della caduta il 28enne ha riportato una frattura scomposta all’anulare della mano sinistra e oggi sarà operato. «Avrei bisogno della massima partecipazione a questo post – ha aggiunto - per trovare qualsiasi tipo di informazione riconducibile alla persona che mi ha fatto questo. Ringrazio anticipatamente tutti quelli che parteciperanno e lo divulgheranno nelle loro bacheche». Contattato, il ragazzo ha spiegato poi che, per non creare caos e non alimentare polemiche, ha soprasseduto quando due amici dell’aggressore lo hanno portato via. «Era il mio compleanno ed avevo deciso di andare insieme ad un mio amico a Senigallia a vedere i Negrita e fino a lì tutto ok – spiega -. Dopo il concerto c’era musica dal vivo in un locale del lungomare, abbiamo deciso di andare a finire lì la serata con altri due ragazzi conosciuti sul posto parlando di musica e cose varie. Ad un certo punto mentre ero girato da un’altra parte, vicino al bancone, mi è venuto addosso di corsa un uomo sui 40 o 45 anni. Mi ha sbilanciato violentemente facendomi cadere. Mentre mi stavo rialzando due persone lo hanno preso e portato via. Era ubriaco».