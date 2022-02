Fermati per manovre strane al centro della città: trovati in possesso di droga, scattano due denunce

SENIGALLIA - Ancora un significativo sequestro di droga compiuto da parte del personale del Commissariato di Senigallia nell’ambito di un’attività che ha visto impegnati gli agenti nel contrasto al fenomeno dello spaccio.

L’attività ha avuto inizio allorchè gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo transitare in centro, con a bordo un uomo alla guida ed una donna come passeggero che compivano manovre pericolose nel traffico cittadino.

I poliziotti decidevano di fermare il veicolo ed una volta fermata l’auto, identificavano gli occupanti e, successivamente, anche alla luce delle contraddittorie affermazioni circa l’attuale domicilio della donna, una 40enne di Senigallia, effettuavano dunque un approfondito controllo nell’abitazione di questa.

Qui gli agenti all’interno trovavano un giovane 30enne di origini meridionali, già noto per alcuni precedenti di cui il soggetto si era in passato reso responsabile, che inizialmente riferiva di essere di passaggio, come confermato dalla donna. Ma gli agenti verificavano che in realtà i due convivevano certamente da tempo poiché all’interno della camere vi erano numerosi effetti personali ed abbigliamento riconducibile ad entrambi.

Anche alla luce dei precedenti i poliziotti effettuavano un controllo nell’abitazione e trovavano diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per diverse decine di grammi. In particolare, venivano trovati sia involucri di più grandi dimensione che altri più piccoli già pronti per essere ceduti. Venivano poi trovati diversi strumenti necessari per il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, a riprova del fatto che gli stessi avessero messo in piedi una fiorente attività di spaccio, gli agenti rinvenivano una importante somma di denaro contante pari a circa 4000 euro.

Di seguito agli accertamenti compiuti ed ai riscontri ottenuti , i poliziotti del Commissariato di P:S. di Senigallia, ritenendo entrambi i soggetti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, provvedevano a deferirli all’A.G., nonché a sottoporre a sequestro tutto il materiale utilizzato per il confezionamento ed il denaro ritenuto provento del reato di spaccio.

Tale attività si inserisce nel quadro della costante attività di controllo posta in atto dalla Polizia sul territorio e finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, specie tra i soggetti più giovani

