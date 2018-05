Ferma per svoltare a sinistra viene tamponata Rallentato il traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Incidente sulla Statale vicino all'incrocio di Marzocca: una macchina era ferma per svoltare a sinistra in direzione nord e la macchina dietro l'ha tamponata. Nulla di grave, solo un colpo di frusta per una signora con il traffico che ha subito leggeri rallentamenti.