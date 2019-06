Si ferma per far passare i pedoni e viene tamponato: grave un motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tamponato da un’auto, dopo essersi fermato con lo scooter per fare attraversare un pedone, finisce in ospedale. È accaduto nella tarda mattina di ieri, intorno alle 13, sul lungomare Italia a Marzocca. Alla guida dello scooter Suzuki si trovava un 42enne nigeriano residente a Chiaravalle. In prossimità delle strisce pedonali l’uomo si è fermato per fare attraversare un pedone. In quel momento però la Honda che si trovava dietro di lui l’ha tamponato. Forse la donna al volante, una 48enne di Monte San Vito, non si era accorta che si fosse fermato. L’impatto è stato molto violento. Il 42enne è finito a terra riportando vari traumi. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza. Gli è stato assegnato un codice rosso per dinamica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato caricato sull’ambulanza e trasferito all’ospedale di Torrette.