I fedeli abbracciano i nuovi parroci: che emozione per don Stefano Basili

SENIGALLIA - Diventeranno effettive da oggi le nuove nomine assegnate dal vescovo Franco Manenti lo scorso 19 giugno, in occasione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Di fatto però molte parrocchie hanno già dato il benvenuto al nuovo parroco.

La comunità di Ostra ha accolto don Giuseppe Giacani che, oltre ad essere il nuovo parroco di Santa Croce e Santa Lucia e San Pietro, ha assunto l’incarico di rettore del Santuario diocesano della Madonna della Rosa. Don Francesco Savini ha fatto il suo ingresso a Chiaravalle (Santa Maria in Castagnola) come parroco ed è anche responsabile dei preti giovani. Accolto dai fedeli di Marotta e Mondolfo (San Giuseppe) don Giuliano Zingaretti e grande festa anche a Marina di Montemarciano nella parrocchia di Santa Maria della Neve e San Rocco per l’arrivo di Andrea Rocchetti.



Commosso don Stefano Basili nel salutare le tre comunità che l’hanno accolto come parroco: Vallone (Santa Maria Assunta), Sant’Angelo (San Michele Arcangelo) e Filetto (Santa Maria) di Senigallia. Domenica pomeriggio si è insediato don Luigi lmperio parroco a Monte San Vito (San Pietro Apostolo) e Borghetto (Cuore Immacolato di Maria) e restano ancora due ingressi da ufficializzare. Uno è quello di don Paolo Montesi parroco a Barbara (Santa Maria Assunta) e assistente dell’Ufficio missionario diocesano. Per lui un grande ritorno nella Diocesi di Senigallia. Aveva lasciato infatti la parrocchia della Pace a Senigallia e lo ritroveremo a Barbara. Per lui la cerimonia di insediamento si terrà il 6 settembre alle 11. Mentre il 5 settembre alle 18.30 sarà la volta di don Stefano Conigli parroco a Montemarciano (San Pietro Apostolo) e Cassiano (San Cassiano Martire).

Le altre nomine riguardano invece: don Iosif Boglis, vicario parrocchiale a Ostra (Santa Croce – Santa Lucia e San Pietro Apostolo); don Luciano Sole, collaboratore festivo unità pastorale Buon Pastore (Santa Maria della Neve – Portone, Cristo Redentore, San Pio X – Ciarnin, Santa Maria Goretti); don Filippo Vici, collaboratore festivo a Chiaravalle – studente di Bioetica alla Pontificia Università Lateranense; don Andrea Franceschini, assistente unitario dell’Azione cattolica diocesana; don Matteo Guazzarotti, diacono in servizio presso l’unità pastorale Buon Samaritano (Santa Maria della Pace, Sa Giuseppe Lavoratore – Cesanella, Madonna del Buon Consiglio – Cesano, San Giovanni Battista – Scapezzano); don Mirco Micci, diacono in servizio presso l’unità pastorale Buon Pastore (Santa Maria della Neve – Portone, Cristo Redentore, San Pio X – Ciarnin, Santa Maria Goretti).

Don Davide Barazzoni è stato confermato direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare, incarico che assume a tempo pieno. Nei prossimi mesi continuerà la collaborazione con la parrocchia del Portone fino a quando il diacono in servizio nella parrocchia del Portone sarà ordinato presbitero. Ad accompagnare ogni nuova guida presso le comunità dei fedeli è il vescovo Franco Manenti, presente a ciascun insediamento.

