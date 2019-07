Il fattorino dell'albergo con la supercar era lo spacciatore di cocaina della movida

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lavorava come tuttofare in un albergo di Senigallia e arrotondava spacciando. In manette è finito un 46enne albanese, S.M. le iniziali, residente a Ripe di Trecastelli. Si era trasferito lì circa un mese fa, quando aveva iniziato l’attività come lavoratore stagionale. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona e del Commissariato di Senigallia, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattina di ieri hanno arrestato l’uomo, trovato in possesso di quasi un etto e mezzo di cocaina purissima, ancora da tagliare, e circa 8.000 euro in contanti, ritenuto sicuro provento della fiorente attività di spaccio.