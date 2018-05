«Fatima torna, è stato solo un equivoco». Il suo sfogo «Violentata nel 2009»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il vescovo e il sindaco, l’Opera Pia Mastai Ferretti e la coop che accudisce gli anziani, tutti ora s’affannano a precisare e ridimensionare, a declassare il caso come «increscioso equivoco», senza nessuna discriminazione razzista. Non assunta perché nera? Suvvia, è tutto un malinteso. Ma Fatima, ai margini di una conferenza stampa convocata per far sbollire il caso, rilancia denunciando addirittura di aver subito una violenza sessuale nove anni fa, dal suo datore di lavoro di allora. Succede nel terzo giorno di un caso imbarazzante per tutta Senigallia, scelto dall’Opera Pia e dalla cooperativa Progetto Solidarietà per dire la loro sugli anziani dell’ospizio intolleranti e sull’assistente in prova sgradita per il colore della pelle.