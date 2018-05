Fatima: «Poca solidarietà in città. Sto valutando di andare a Firenze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Sta valutando il trasferimento Fatima Sy. La donna che non ha ottenuto il lavoro presso l’Opera Pia, a causa delle battute sul colore della sua pelle fatte da alcuni anziani, sta considerando la proposta dell’ex assessore di Firenze Massimo Mattei. Prima però parteciperà all’incontro con la cooperativa, che l’ha convocata per il 10 maggio in cerca di una soluzione.