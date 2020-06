Senigallia, famiglie senza casa vivono nel seminterrato di un albergo-residence. Ma i locali sono sotto la strada

SENIGALLIA - Famiglie costrette a vivere da anni nel seminterrato di un albergo-residence. Sistemazioni che sarebbero dovute essere provvisorie per quelle persone aiutate dal Comune che, altrimenti, non avrebbero un tetto sotto il quale stare. Una parte delle stanze viene affittata come in un normale hotel. Il disagio maggiore è per chi nel seminterrato ha solo una piccola finestra con le sbarre che si affaccia sul piano stradale, davanti allo scarico di una fogna. Può capitare anche che un’auto ci parcheggi davanti. Nel periodo del lockdown è stata la loro prigione. Guardavano la luce filtrare dalle sbarre. Molti sono stranieri, ma ci sono anche degli italiani.



Mohamed Malih, presidente della Consulta degli Immigrati, è andato a fare un sopralluogo. «Non posso che confermare le condizioni di disagio in cui versano alcuni ospiti della struttura - interviene - per l’insalubrità dei locali, tra umidità e cattivo odore che arriva dai pozzi di spurgo. Sono abitazioni previste per situazioni emergenziali che poi, per mancanza di alternative, si protraggono nel tempo». È il caso, a esempio, di Mohamed Belbaji, marocchino volontario dell’associazione Stracomunitari che non ha un lavoro stabile. «Sto qui da cinque anni - racconta - ho cercato un’altra collocazione, ma senza un lavoro fisso nessuno mi dà un alloggio. Con l’arrivo del caldo è difficile da sopportare, ci sono gli insetti, i topi e la puzza della fogna. Non si riesce a dormire». © RIPRODUZIONE RISERVATA