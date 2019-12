La favola di Natale: Poppy, il gatto cieco da un occhio, ha trovato una casa

SENIGALLIA - Una famiglia di Milano, in vacanza in città, ha adottato Poppy, il dolce gatto che nessuno voleva perché cieco da un occhio. La triste storia di questo micio si è trasformata in una favola di Natale. La famiglia, padre, madre e due figlie, era passata a visitare il canile e ha trovato in Poppy qualcosa di speciale. Le ragazze l’hanno preso in braccio e lui si è subito addormentato. Si è lasciato andare, forse sentendosi per la prima volta al sicuro.



Con la complicità dei genitori, che hanno assecondato la loro richieste, l’hanno adottato. A loro di quel difetto che aveva spaventato tanti non è importato. Hanno guardato oltre e quello è diventato un dettaglio trascurabile. «Buon Natale da Poppy – hanno scritto le volontarie il giorno di Natale sulla pagina Facebook di Associazione cuori pelosi di Senigallia e dintorni Onlus -. Si è abbracciato il peluche dentro il trasportino ed è partito alla volta di Milano. Una famiglia che era passata a vedere il canile si è innamorata di lui e lui ha ricambiato quando, preso in braccio dalle ragazze, si è addormentato. A casa ha trovato Dora, una bellissima Golden, e Poppy ha capito subito dove poteva riposare. Buon Natale amici».



Ha viaggiato abbracciato al peluche che gli hanno regalato e, una volta a casa, si è messo a dormire vicino a Dora, la cagnolona diventata subito sua amica. Poppy è stato raccolto da una ragazza ad Ostra, per strada. Nessuno lo prendeva per via dell'occhio. Una signora non l'ha voluto perché con quell'occhio mezzo chiuso avrebbe spaventato il bambino. Poi è arrivata una famiglia in vacanza a Senigallia. Sono andati a vedere il canile e i cagnolini per portarli a passeggio, come fanno tutti i giorni le volontarie. Sulla pagina dell'associazione è possibile vedere le fotografie di tutti gli amici a quattro zampe presenti al canile. Per Natale è stato realizzato anche un video. Cani e gatti in cerca di una casa.