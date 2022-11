Senigallia, famiglia di cinghiali in un campo: e gli automobilisti si fermano per fare foto

SENIGALLIA - Una famiglia di cinghiali è stata avvistata ieri mattina in un terreno di Strada della Gabriella, poco distante da Montignano. Verso le 10 alcuni automobilisti hanno notato il gruppetto di ungulati per niente spaventati dai veicoli che accostavano, abbassando il finestrino, per immortalarli. Nessuno è sceso dalla macchina, per ovvie ragioni, ma c’è chi è riuscito a fotografarli a breve distanza.