Falciata da un'auto mentre attraversa: è in prognosi riservata

SENIGALLIA - Versa in gravi condizioni la 59enne senigalliese investita in via Cellini. La donna, classe 1959 che ancora non ha compiuto però i 60 anni, si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. È stata investita alle 18.50 in prossimità del seminario dove sono presenti le strisce pedonali rialzate. La polizia municipale sta ancora verificando se la donna fosse sopra le strisce o fuori. Ai fini della responsabilità è un dettaglio che potrebbe fare la differenza.A travolgerla è stata un’altra donna del 1962, ancora 56enne residente nell’hinterland. Viaggiava a bordo di una Opel Meriva in direzione centro quando ha falciato il pedone di cui pare non si sia accorta. L’avrebbe visto all’ultimo minuto senza riuscire a evitare l’impatto.