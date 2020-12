Senigallia e Fabriano in fila per lo screening: ecco le date e le location per fare i test

ANCONA - Dopo lo spazio a perdita d’occhio del Palaindoor, il mega tempio d’atletica di Ancona, ora toccherà al grande parcheggio che s’allarga di fronte allo stadio di Senigallia e al Palazzo dello sport di Fabriano. Sono i luoghi della competizione che, ai tempi del Covid, cedono il passo all’urgenza della pandemia.

L’operazione screening di massa, voluta dalla Regione, che ha messo in campo 2,2 milioni di tamponi antigenici rapidi per tracciare e isolare il più possibile il virus, riparte dalla Rotonda sul Mare e da quel polo industriale, di carta e di elettrodomestici, stretto tra i monti. Per entrambe le città vale un tris di date: 11, 12 e 13 gennaio. L’obiettivo è lo stesso per tutti: scattare una foto della situazione attuale, un’indagine che servirà agli epidemiologici per capire quanto siano efficaci le misure prese fin qui. L’importante è partecipare.

A Fabriano e dintorni la chiamata all’appello sarà rivolta a 46.088 cittadini. Che sono avvertiti fin da subito: se il Palazzetto dello sport dovrà ospitare partite di basket, l’alternativa sarà offerta dalla sede della Protezione civile, in via delle Fornaci. Per la spiaggia di velluto e il suo hinterland lo screening punterà a una platea di 79.658 anime.

La tornata successiva - il 16, 17 e 18 gennaio - riguarderà Jesi che, con il suo Palasport di via Taban, sarà punto di riferimento per 15 centri del circondario e 74.026 persone in tutto. A Falconara la missione-sicurezza farà tappa il 20, 21 e 22 dello stesso mese: interesserà cinque luoghi vicini e 63.200 cittadini. Step dell’accoglienza, presa in carico di chi si sottopone all’analisi, tampone e strisciata sul reagente. Con il metodo si replica ovunque. Osimo compreso che sarà chiamato alla prova il 24, 25 e 26 gennaio con una popolazione totale che arriva a quota 74.858. Stessa data per Loreto che, con Castelfidardo, arriverà a coinvolgere 31.571 cittadini. Tutti potenziali screening di massa.

