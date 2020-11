Fa strane manovre con l'auto vicino all'ospedale, giovane albanese trovato con gli involucri di cocaina destinati allo spaccio

SENIGALLIA - Si muoveva con disinvoltura il giovane albanese arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Senigallia poiché trovato in possesso di un importante quantitativo di cocaina.

Nel corso dei servizi appositamente predisposti dal Questore di Ancona per il contrasto e la repressione dei reati in materia di stupefacenti, l’attenzione dei poliziotti del Commissariato di Senigallia è stata rivolta ad un uomo a bordo di un veicolo di grossa cilindrata che si muoveva con fare sospetto il quale, transitando in zona prossima all’ospedale civile, ad un certo punto, arrestava improvvisamente la marcia e faceva salire una persona con la quale immediatamente si allontanava. Dopo aver percorso qualche centinaio di metri, il conducente arrestava nuovamente la marcia come per far scendere il passeggero. Gli agenti, sospettando che potesse essere stato messa in atto una cessione di sostanza stupefacente, decidevano di bloccare il veicolo e sottoporre a controllo i due occupanti.

Venivano, dunque, effettuati i primi accertamenti a carico del passeggero il quale, a riprova dell’ipotesi degli investigatori, veniva trovato in possesso di un involucro contenente cocaina.

Successivamente i poliziotti procedevano ad effettuare approfonditi controlli a carico del conducente che risultava essere un uomo S.M. di anni 30 circa, di origini albanesi ma da tempo residente a Senigallia, unitamente al proprio nucleo familiare.

Gli accertamenti effettuati a carico dell’uomo, anche con l’intervento delle unità cinofile della Questura di Ancona, consentivano di verificare il possesso di un importante quantitativo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, parte del quale contenuto in grossi involucri ed altra parte già suddiviso in dosi pronti per la cessione alla clientela. Il tutto per un peso complessivo pari a poco meno di 100 grammi e per un valore orientativo di circa 10.000 euro. Lo stupefacente, la somma di denaro riscossa per la cessione appena effettuata, nonché quanto necessario al confezionamento veniva sottoposto a sequestro.

Di seguito alle attività svolte, gli agenti del Commissariato di P.S. dichiaravano l’uomo in stato di arresto e questi veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida avanti al Giudice.

