Extracomunitario assiste a uno scippo e insegue il ladro

SENIGALLIA - Uno straniero si è lanciato all’inseguimento dello scippatore lunedì pomeriggio ma senza riuscire a raggiungerlo. «Vorrei tanto ringraziare quel ragazzo di colore che si è messo ad inseguire il ladro – racconta Ludovica Breccia – ma non so nemmeno come si chiami. Stavo camminando su Ponte Garibaldi, da via Rossini verso via dei Portici Ercolani – prosegue – avevo il telefono in mano perché stavo scrivendo un messaggio. È passato un ragazzo in bicicletta che me lo ha portato via. Ho gridato e cercato di seguirlo fino a piazza Duomo ma non ci sono riuscita».Sentendo le grida i clienti del bar Acli sono usciti mettendosi all’inseguimento ma il ciclista si è volatilizzato con l’iPhone della 31enne. «Ho provato a chiamare dopo circa mezz’ora ma era spento – aggiunge –, non l’ho più ritrovato». La polizia municipale ha subito fornito supporto alla ragazza che non si è però fatta male. Il telefono glielo ha sfilato senza strattonarla. I vigili hanno attivato le ricerche e nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima e proseguito con le ricerche. Pochi dettagli sul giovane ladro che ha afferrato lo smartphone dalla sua mano passandole accanto, senza nemmeno rallentare. Ha agito talmente in fretta che non è stato facile memorizzare il suo volto. Eventuali testimoni potranno rivolgersi ai carabinieri per fornire dettagli utili.