Fanno esplodere la cassaforte ​e fuggono con l'incasso dell'Eurospin

SENIGALLIA - Fanno esplodere la cassaforte e scappano con 16.000 euro. Colpo lampo all’Eurospin di via Cellini messo a segno in sei minuti. Domenica sera erano passate da poco le 23, orario insolito per i banditi perché la maggior parte dei residenti di via Cellini e zone limitrofe era ancora sveglia e li avrebbe potuti sentire o vedere. Da via Cellini e dalle vicine via Pierelli e via del Molinello c’è stato chi ha avvertito un boato. Poi il silenzio. Nessun altro strano rumore e così nessuno ha segnalato quello strano scoppio probabilmente riconducibile, hanno pensato i più, a qualche incidente. Rubato l’incasso del fine settimana, indagano i carabinieri.