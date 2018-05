Entra al bar, si serve da solo, risponde male e rimedia una botta in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un cliente invadente entra al bar, si serve da solo, e rimedia una botta in testa dal titolare. È accaduto giovedì in un locale del Foro Annonario dove è dovuta intervenire la polizia. Il giovane scroccone, già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato e tossicodipendente, è entrato nel bar, si è versato da bere e il titolare ovviamente non ha gradito tanta invadenza.Lo ha prima redarguito verbalmente poi, di fronte alle parole poco gentili pronunciate dal giovane che continuava a comportarsi, come se fosse a casa sua, ne è scaturita una lite. La situazione è degenerata e sono passati anche alle mani. Il ragazzo è stato colpito alla testa dall’esercente nel tentativo di allontanarlo da sé. Nonostante il dolore dichiarato alla polizia, il tossicodipendente ha preferito andarsene senza farsi visitare al pronto soccorso. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento della volante del Commissariato informata di quanto stava accadendo. Gli agenti hanno identificato i due.