Paura per un'improvvisa emorragia dal naso: bimbo di 3 anni in ospedale

SENIGALLIA - Momenti di paura a Senigallia per un bambino di 3 anni colto da un improvviso sanguinamento al naso. La richiesta di aiuto al 118 è arrivata quando i genitori del piccolo si sono accorti della perdita di sangue che non riuscivano a tamponare. Pur non trattandosi di un’eccessiva emorragia erano comunque preoccupati, non conoscendone la natura e soprattutto non riuscendo a fermarla.

LEGGI ANCHE:

Lo zaino carico di cocaina passa di mano davanti ai poliziotti appostati: presi i pusher albanesi

Torna a casa e trova i genitori privi di sensi: coppia intossicata dal monossido di carbonio

Tenendo conto delle disposizioni sanitarie impartite in questo periodo, hanno ritenuto opportuno non portare loro il piccolo al pronto soccorso ma chiamare un’ambulanza, sperando magari che il problema si sarebbe potuto risolvere a casa. Dall’ospedale è partito un mezzo del 118 che ha raggiunto la via residenziale nel quartiere del Vivere Verde con i lampeggianti accesi ma senza sirena. La descrizione dei genitori dell’episodio non faceva temere per la vita del piccolo anche se erano comunque preoccupati. I sanitari hanno raggiunto l’abitazione indicata e hanno prestato le prime cure sul posto al bambino. I parametri vitali erano buoni ma in considerazione dell’età, avendo solo 3 anni, e non sapendo cosa avesse potuto determinare la perdita di sangue, hanno ritenuto opportuno trasferirlo al pronto soccorso per sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Il piccolo quindi è stato sottoposto alle cure del caso nel reparto di emergenza dove è stato tenuto in osservazione fino a quanto il problema si è risolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA