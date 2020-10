Emma rivive nei suoi diari, l’abbraccio della comunità: presentato il libro con gli scritti della più giovane vittima della strage in discoteca

SENIGALLIA - Un’Emma per certi versi inedita emerge dai quaderni che i genitori hanno trovato in soffitta e da cui è nato il libro “I ricordi non salvano le lacrime”, edito da Zaffiro. Un’Emma allegra, euforica e colorata come lei si descriveva ad 11 anni, quella che tutti conoscevano. Più celato invece l’animo profondo, l’indole riflessiva, il suo essere sensibile e raccontare le sofferenze, piccole se viste con gli occhi di un adulto, enormi se osservate con lo sguardo di un’adolescente. Aveva anche una spiccata fantasia.



Tutto questo era Emma Fabini, la più giovane vittima della tragedia della Lanterna Azzurra a Corinaldo. I genitori si sono aggrappati al ricordo per andare avanti e hanno deciso di trasmetterlo attraverso un libro presentato mercoledì al teatro La Fenice. Inizialmente la serata si sarebbe dovuta svolgere alla Rotonda, troppo piccola però per contenere quanti sono accorsi. «Siamo qui per un prolungato abbraccio e per trattenere un ricordo – ha introdotto la serata l’attore Mauro Pierfederici - con una chiacchierata su Emma per Emma».

Il dialogo è quello immaginario tra il padre e la figlia che non può più rispondere ma lo faranno per lei i suoi scritti. «Quando è morta Emma uscivo poco di casa - ha ricordato la madre Angela - e tirare fuori i quaderni è stato un modo di sopravvivere. La famosa bolla d’ossigeno di cui parla Emma. Mi sono sorpresa mentre andavo avanti nella lettura per la sua scrittura e fantasia».

Un linguaggio ricercato nonostante la sua giovane età. Non sorprende se si pensa che le piaceva ricevere libri in regalo, anche in inglese. «Credo che la fantasia fosse innata poi è cresciuta in una casa dove in ogni angolo ci sono libri – il ricordo del padre Fazio Fabini –. Nel libro sono partito dalle cose che diceva Emma e la mie sono state delle risposte impossibili, alle domande che mi facevo, che ho avuto attraverso i suoi scritti. Quando una bambina a 12 anni ti scrive “preferisco un libro che un selfie in città” si comprende la sua indole».

Emma era una ragazza allegra e felice ma come tutti gli adolescenti aveva avuto qualche delusione. «La sofferenza mi porta a piangere – scriveva – e nemmeno i ricordi arrestano questo pianto». Parole che hanno ispirato il titolo del libro. «Uno si rende conto dell’inutilità del pianto – ha aggiunto il padre – che comunque non si ferma».

«Il vuoto è più pesante del pieno che avevamo prima – ha proseguito la madre ricordando questa frase dell’altra figlia Marta -. Nulla potrà mai colmarlo». «Oggi sarebbe stato il suo compleanno – ha concluso il padre – e attraverso il libro le abbiamo dato un’altra vita, effimera, l’unica che potevamo darle. Finché le persone in vita si ricorderanno di lei, Emma vivrà nei loro ricordi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA