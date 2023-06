SENIGALLIA - Di circa 90 pazienti giornalieri al Pronto soccorso, 36 sabato scorso sono stati visitati da un solo medico di una cooperativa, che ha lavorato a ritmi frenetici. I rinforzi estivi ancora non sono arrivati, pur essendo già iniziati ad aumentare gli accessi. Variano dai 90 ai 100, circa 15 in più al giorno. Oggi verranno assegnate le guardie mediche e se si presenteranno dei candidati per il Pronto soccorso, perché c’è da mettere in conto anche questo aspetto, potranno occuparsi come ogni estate dei codici minori.

La carenza di personale



Il reparto d’emergenza, al momento, poggia per gran parte sulla cooperativa. Un problema, quello della carenza di personale, che ha sottolineato anche un cittadino di Arcevia che martedì ha tappezzato numerose pagine di Facebook con un post per raccontare quanto accaduto sabato. «Sono caduto con una motoretta – racconta – e ho battuto il viso a terra. Il 118 mi ha portato al Pronto soccorso di Senigallia, dove dopo circa 2 ore sono stato visitato e medicato poi sono stato dimesso con la diagnosi di piccole escoriazioni». Tornato a casa, però, non stava ancora bene e si è recato al Pronto soccorso di Fabriano dove «fatti tutti i vari accertamenti, compresa la Tac in tempi rapidissimi, mi hanno diagnosticato la frattura del setto nasale, inoltre mi hanno applicato vari punti di sutura al mento».

La mole di lavoro tra i due reparti d’emergenza a giugno non è comparabile, è molto diversa. Lo stesso paziente, protagonista della disavventura, ha riconosciuto che nel Pronto soccorso di Senigallia ci sono bravi professionisti ma bisogna aumentare il numero dei medici. I suoi post hanno attirato l’attenzione anche dell’ospedale che ha voluto capire e approfondire. A visitarlo è stato un medico della cooperativa che da solo ne ha visitati ben 36. E’ stato un turno massacrante ma, se avesse voluto, si sarebbe potuto fermare e fare una pausa. E’ stato richiamato dal primario a prestare maggiore attenzione.

«Non ha commesso un grave errore – spiega un collega –, perché la frattura delle ossa nasali è un’urgenza assolutamente differibile. La Tac inoltre era negativa. A Senigallia l’otorino l’avrebbe visitato il lunedì o martedì successivo. Per i punti poi, essendo un medico esperto, deve aver giudicato che non fossero necessari. Alcune valutazioni, infatti, sono soggettive e basate sull’esperienza». Per il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale, presieduto da Silvano Cingolani Frulla, «i medici sono stressati dai turni e dalla carenza di organico – dichiara – nelle priorità avanzate al direttore poi commissario c’era anche il Pronto soccorso. Dovevano cambiare tutti i dirigenti, ogni governo ha l’opportunità di farlo, ma li hanno confermati e questi sono poi i risultati che segnalano i cittadini».



I contratti precari



Il Comitato ricorda anche la precarietà dei contratti per medici e infermieri che sono spesso a tempo determinato, anche semestrali, e le attrezzature promesse che ancora non si vedono come, ad esempio, la Tac del Pronto soccorso per la quale l’attesa si sta facendo davvero lunga.