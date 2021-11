Elide e Giuseppe, insieme fino alla fine: sono morti a poche ore uno dall’altra

SENIGALLIA - Marito e moglie morti a distanza di poche ore. Giuseppe Bracci è venuto a mancare nell’ospedale di Fano mercoledì pomeriggio. Elide Mencaroni si è spenta ieri mattina in quello di Senigallia. Nemmeno la morte ha potuto separare una coppia tanto unita che ha trascorso tutta la vita insieme a casa e nel lavoro. Lui aveva 89 anni. Lei 85. Una coppia molto conosciuta in città. Lo storico calzolaio e la sua assistente. Per mezzo secolo hanno lavorato in una bottega di via Cesare Battisti, la via del teatro La Fenice, che oggi ospita un’erboristeria. A pochi metri da Piazza Saffi, accoglievano i clienti sempre con un sorriso e il grande garbo.



Il mestiere

Dietro il bancone marito e moglie hanno trascorso gran parte delle loro giornate. Colla, chiodi, pellami e utensili di vario genere erano bene ordinati nella bottega artigiana dove Giuseppe trovava sempre un rimedio per ogni problema. Aveva iniziato a lavorare a 15 anni, come apprendista, presso un altro calzolaio proprio in quel negozio. Poi quando il titolare si era trasferito, aveva rilevato l’attività e si era messo in proprio. Aveva nel frattempo conosciuto Elide, il grande amore della sua vita. La donna che l’ha reso padre di tre figlie: Mara, Margherita e Giovanna. Oltre a prendersi cura della famiglia e della casa, Elide aveva deciso di affiancarlo nell’attività, aiutandolo. La loro quotidianità si alternava tra casa e bottega. Il lavoro era molto in quegli anni. Nella seconda metà del secolo scorso, soprattutto nella prima parte, era buona abitudine riparare le scarpe e Giuseppe era particolarmente apprezzato perché capace di renderle come nuove.

Era un calzolaio di vecchio stampo, come oggi non se ne trovano più. Con l’avvento del consumismo poi l’abitudine a ripararle è andata scemando ma finché lui ha avuto la bottega aperta il lavoro non gli è mai mancato. Il negozio era anche un punto di riferimento in centro storico, dove tutti si conoscevano. Con l’arrivo del nuovo millennio è arrivata per lui e la moglie la meritata pensione. Si sono concentrati sulla famiglia, facendo i nonni a tempo pieno. Da qualche anno, anche a causa dell’età avanzata, la salute ha iniziato a vacillare fino ai due ricoveri in ospedale. Prima Giuseppe un mese fa, poi Elide la settimana scorsa. Un giorno anche per loro, come per tutte le storie d’amore, è arrivato il doloroso epilogo. Da due letti d’ospedale lontani hanno sempre chiesto l’uno dell’altro, ottenendo rassicurazioni dalle figlie che hanno cercato di tranquillizzarli. Giuseppe mercoledì non ce l’ha fatta. Nonostante Elide non fosse stata informata del grave lutto, che aveva colpito la loro famiglia, ieri si è come lasciata andare. In mattinata è morta, raggiungendo il suo amato. Un dramma nel dramma per le figlie ma, andando oltre il grande dolore per la perdita dei genitori, consola il fatto che se ne siano andati insieme perché mai sarebbero potuti restare l’uno lontano dall’altra. I funerali si terranno sabato alle 10 presso la chiesa parrocchiale della Cesanella, il quartiere dove la coppia ha vissuto insieme alla famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA