Diciotto seggi vietati ai disabili, per votare dovranno cambiare sezione ed esibire un certificato disponibile solo dal 17 al 19

SENIGALLIA - Barriere architettoniche in diciotto seggi off limits per i disabili che potranno sceglierne uno alternativo. Dovranno però presentare un certificato che attesti l’impossibilità a camminare, rilasciato dall’azienda sanitaria. Non basterà infatti presentarsi in sedia a rotelle per avere accesso. «Gli elettori non deambulanti - spiegano dal Comune - quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso una qualsiasi altra sezione priva di barriere architettoniche, previa esibizione insieme al certificato elettorale dell’attestazione medica».





Le modalità

Il certificato verrà rilasciato solo il 17, 18 e 19 settembre presso la sede distrettuale di via Campo Boario, dalle 12 alle 13. L’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche è consultabile sul sito del Comune. Si tratta di due seggi alla scuola Pascoli, uno alla primaria Leopardi, tre alle medie Marchetti, tre alla primaria Puccini, due alla scuola della Cesanella, uno a quella di Cesano, uno alla scuola di Vallone, uno a quella di Marzocca e un altro alla primaria di Montignano. Tre infine nei circoli ricreativi di Borgo Catena, Cannella e San Silvestro. «Ritengo che una persona, costretta a muoversi in sedia a rotelle, sia evidentemente impossibilitata a camminare - la segnalazione di un portatore di handicap -, nessuno andrebbe in giro in carrozzina se potesse spostarsi sulle proprie gambe. Costringere quindi noi disabili a richiedere ulteriore certificazione, che attesti ciò che è lampante, rappresenta una perdita di tempo anche per chi dovrà accompagnarci, oltretutto in tempi di covid».

Non si tratta però di un capriccio dell’ufficio elettorale perché la legge prevede che, in caso di cambio di seggio elettorale, occorra un ulteriore pezzo di carta per certificare l’evidenza. È un problema locale invece la presenza nel 2020 di barriere architettoniche, compreso l’ufficio elettorale accessibile tramite le scale.

