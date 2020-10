Urne chiuse a Senigallia: Volpini e Olivetti, chi sarà il sindaco? Lo spoglio in tempo reale

SENIGALLIA - La scelta è tra il centrosinistra di Fabrizio Volpini ed il centrodestra di Massimo Olivetti: comincia lo spoglio delle schede per vedere chi si è agiudicato la carica di sindaco di Senigallia. Non c’è stata però la corsa alle urne, con l'afflueza più bassa rispetto al primo turno. Hanno votato, infatti, 20.440 aventi diritto. Si tratta del 52,6%, in netto calo rispetto al 65,9% del primo turno.



SEZIONI (14 SU 43)



FABRIZIO VOLPINI 2.894 voti 50,55%



MASSIMO OLIVETTI 2.831 voti 49,45%





