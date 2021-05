Effusioni hot in un'area vicina alla Rotonda a mare interrotte dall’arrivo di un drone

SENIGALLIA - Sesso sul moscone di giorno e a interrompere l’esibizione, che non era passata inosservata, è stato il passaggio di un drone. E’ accaduto sabato poco prima delle 20 nei pressi della Rotonda.

La coppia si era lasciata andare a spinte effusioni, probabilmente notando che sulla spiaggia e in particolare sulla battigia non c’era nessuno. Dai vicini locali però la gente seguiva sgomenta e divertita la scena. La coppia deve aver notato il drone di passaggio perché il primo fotogramma la ritrae sdraiata ma subito dopo si è alzata e allontanata. I due innamorati non sono assolutamente riconoscibili perché la ripresa aerea era piuttosto distante. Si scorgono solo due persone in lontananza. Il bagnino racconta che stava girando un video con il drone, come fa spesso nel tempo libero. Ha visto la coppia, indaffarata, sdraiata sopra il moscone.

«Quando è passato il drone devono essersi accorti – spiega - perché si sono alzati e se ne sono andati». C’era gente che cenava in un vicino locale che li guardava sbigottita già da un po’. E’ stato l’unico fuori programma del weekend che si è concluso senza atti vandalici. Diversi invece i ragazzini ubriachi notati, con bottiglie al seguito, visti in giro per il lungomare già nel pomeriggio ma nessuno ha avuto bisogno di cure sanitarie.

