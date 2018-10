E' morta la prof Paradisi economista dell’Università Politecnica e opinionista

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Lutto in città per la scomparsa della professoressa Mariangela Paradisi, morta a 73 anni. E’ stata un’amica di famiglia ieri sera a diffondere la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. La Paradisi, docente in Economia all’Università di Ancona, in pensione, era stata ricoverata alcune settimane fa già in gravi condizioni. Molto attiva sui social, improvvisamente aveva smesso di scrivere. Subito i suoi amici avevano capito che era accaduto qualcosa di grave. La figlia poi lo scorso 14 settembre ha confermato questi dubbi con un post nella bacheca di Facebook della madre. “Quella tigre di mia madre è impegnata a ruggire contro qualche medico – aveva scritto -. È vero, vi stupirà questa notizia, ma anche lei è umana. Non illudetevi, tornerà presto su questi schermi. Voi amici reali e virtuali impegnatevi in pensieri rinvigorenti tutti per lei, grazie”. Purtroppo però non ce l’ha fatta e ieri sera la notizia si è sparsa in fretta. Mariangela Paradisi era nata a Roma il 25 novembre 1944 ma da anni viveva nella campagna marchigiana, nella sua casa sulle colline di Sant’Angelo. Dopo l’esperienza con Marche2020 alle comunali del 2010, la docente universitaria aveva lasciato la politica ma sempre attenta aveva seguito con interesse le vicende che riguardavano la città con occhio critico ed esperto da economista qual era. La notizia della sua scomparsa ha rattristato tutti in città anche quanti con lei avevano avuto qualche battibecco. Schietta e diretta, se aveva qualcosa da dire lo faceva senza remore. Numerosi i messaggi comparsi ieri sera sulla sua bacheca di Facebook.