Due giovani entrano in casa e rubano la pensione ad un'anziana

SENIGALLIA - Due truffatori entrano in casa e rubano la pensione ad una anziana. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere del Portone, dove sono intervenuti i carabinieri. «Sono entrate due persone – racconta la figlia - un ragazzo ed una ragazza di giovane età, con la motivazione di aver ricevuto delle segnalazioni dal palazzo di fronte, riguardo la raccolta dei rifiuti. Mentre si presentavano la ragazza ha mostrato un blocco con scritto i nomi delle persone che diceva di aver controllato ed ha voluto le venisse mostrato dove fossero i rifiuti in casa. Chiedendo insistentemente siete solo voi?». Mentre si allontanavano qualcuno, avendo i primi due lasciato la porta socchiusa, è entrato e si è recato nelle stanze aprendo i cassetti e portando via tutto. Ancora il bottino non è stato quantificato ma è sparita anche la pensione che la donna aveva appena ritirato.Secondo la descrizione resa ai carabinieri erano giovani entrambi, senza alcun cartellino identificativo. Lei aveva lo smalto di colore diverso in ogni unghia e i capelli raccolti in una coda. Un copione purtroppo simile ad altre truffe avvenute in città. Ora la scusa è quella di verificare dove vengono risposti i bidoni della spazzatura in casa. Non è escluso che i truffatori abbiano seguito l’anziana mentre andava a ritirare i soldi.