Studente trovato con l'hashish: 25 enne aveva la marijuana

SENIGALLIA - Nel corso delle attività di controllo, questa mattina gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Senigallia, nei pressi del campus scolastico hanno fermato un gruppo di giovani, alcuni dei quali già noti perché assuntori di stupefacenti, che alla vista degli agenti tentavano di disperdersi.I poliziotti fermavano alcuni di questi giovani e fra questi c'era un ragazzo di 19 anni di origini tunisine che tentava di allontanarsi. I poliziotti lo bloccavano e questi risultava essere in possesso di diversi grammi di hashish che gli venivano sequestrati. Il giovane veniva dunque segnalato in Prefettura quale assuntore.Medesimo esito nel corso di un altro controllo antidroga a carico di tre soggetti residenti a a Senigallia che venivano fermati in zona Vivere verde. Uno di essi, piuttosto agitato, veniva trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana che lo stesso riferiva avere per uso personale. Il giovane, 25 anni, veniva segnalato in Prefettura e la sostanza sequestrata.