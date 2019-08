Droga: il sindaco annuncia controlli nei parchi dopo l'esposto del turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Il sindaco tranquillizza il turista che si era rivolto a lui. «Certamente comprendo i motivi della segnalazione – risponde Maurizio Mangialardi – Il controllo sull’immigrazione spetta alle forze di polizia, quindi carabinieri, polizia di Stato, guardia di Finanza, che assicurano nel territorio le necessarie indagini per cercare di investigare sugli ingressi irregolari, ma soprattutto sui capi delle organizzazioni criminali che sfruttano altri soggetti per i propri interessi, una vera vergogna». Mangialardi evidenzia come gli stranieri siano vittime di un racket e siano quindi costretti a chiedere soldi nei parcheggi o spacciare per conto di altri. Mentre sul fenomeno dello spaccio assicura che non mancheranno controlli, essendo questo un reato, per quanto riguarda i parcheggiatori abusivi chiede di rivolgersi loro con comprensione quando chiedono soldi in attesa di risolvere il problema. «Vorrei tranquillizzarla da un punto di vista di ordine pubblico – prosegue il sindaco - dato che non mi risultano essere pervenute un numero di denunce alle forze dell’ordine tali da farci cambiare l’idea che, in attesa che chi di competenza adotti le misure opportune per il controllo di questo fenomeno, basta tentare di rapportarsi con questi ragazzi con la necessaria comprensione o con un gentile diniego se non si vuole acconsentire alle loro richieste». Come ha sempre ribadito, il sindaco invita inoltre a denunciare situazioni che vanno oltre la semplice richiesta di un euro.